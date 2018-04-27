Создать моб приложение на базе сервиса Bubble.is

Необходимо создать моб приложение через сервис bubble.is. Этот сервис выбран для максимального уменьшения бюджета на разработку, это будет демонстрационная версия.

Суть приложения - это возможность создавать спор на деньги (например, я создаю спор о том что я пробегу завтра 10 км. Начну бег в 7 утра. Ко мне могут присоединиться тоже люди. Кто не выполнил задание - теряет свои деньги и они распределяются между теми кто выполнил).

Структура:

Личная страница (как твиттер)

Страница участников (как инстаграм)

Страница споров с фильтром (как лента в вк)

Страница уведомлений (от споров, в которых я участвую)

Страница самого спора (заголовок, описание, цель/дата и время старта/)

При старте выполнения спора - или запись видео или запуск геолокации и таймера

Споры пока только на тему спорта и метрики будут такие: время (запуск таймера и геолокации с маршрутом)/количество повторений (видеозапись)/ что-то другое (фото)

Регистрация через ФБ и Гугл

Есть дизайн в программе скетч

Вот можно здесь ознакомиться с тем как должно все работать:

https://sketch.cloud/s/z8055/all/page-1/splah1-copy/play