Мобильное приложение для ios и android

Мобильные приложенияЗакрыт7 заявок184 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть дизайн экранов приложения и описание функционала.

Нужно спрограммировать app для ios и для android.

За деталями в личку. Присылайте портфолио, что делали. Без портфолио не рассматриваю. Шаблонные ответы не рассматриваю.

Спасибо.

AndroidiOSПриложение для iOS
6 лет назад
seoetc
Роман 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Разработка мобильного приложения для игрового хостинга.

    Разработка мобильного приложения для игрового хостинга. Я думаю что не нужно объяснять по тз так как понятно что должно быть управление игровым сервером в мобильном приложении.  Сроки и цена.  Платформа ios, android.

    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Андроид webview приложение

    Необходимо создать шаблон WebView приложения с возможностью последующего редактирования в Андроид Студио.  Функционал для базового шаблона:  1) Приложение открывает заданный URL.  2) URL можно изменять в Андроид студио;  3) Предложить идеи как можно разнообразить код ...

    Мобильные приложения9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Настроить трекинг конверсий из приложения на Unity в рекламную сеть

    Есть приложение для гугл-плей-маркета. Написано приложение на Unity. Планируем запускать рекламу через рекламную сеть, которое нет в списке у гугла (например, в Firebase/Attribution/Настройки сети/Добавить сеть). firebase закрыл возможность добавлять свою сеть, но саппорт вчера написал, что ...

    Unity
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • OPhone (мобильный офис)

    [table]ЗадачаПриложение, телефонный справочник для мобильной торговли через телефонный номер-счёт (СRM)   [url=http://www.profsbit.ru/]www.profsbit.ru[/url]Обязательные требованияФункционирующий продукт с минимальным набором основных функций.  Телефонный справочника.+ Доска объявлений.+ Онлайн кошелёк.[/table]

    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Шейк мобайл баннер

    Нужен шейк мобайл баннер. Трясешь мобильный и происходит анимация (сменяются слайды после того как потрясли). Есть пример и механизм. Нужно сегодня )

    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Парсер такси

    Пользователь вводит точку А (можно определить по его геолокации) и точку В. Приложение автоматически проверяет этот маршрут на основных компаний такси и выводит стоимость от каждого.  ﻿ Предпочтение отдам тому, кто грамотно расскажет как ...

    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Приложение для приёма заявок заказа автомобильных запчастей

    $333

    Приложение должно состоять из списка запчастей для автомобиля на подобии tecdoc.  Клиент заходит в приложение находит нужную марку авто &gt; модель &gt; год выпуска &gt; нужную комплектацию &gt; категорию &gt; если нужно подкатегорию &gt; и нужную ...

    Мобильные приложения10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Android module with purchasing a license.

    Есть модуль для react native под андроид, но он работает только в дев режиме, во время работы приложения в таком режиме переодически вылазит уведомление снизу о том что это бета версия. [url=https://github.com/transistorsoft/react-native-background-geolocation]Что - то наподобие вот ...

    Android
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Андроид приложение редактор изображений на андроид студии

    Нужно разработать андроид приложение редактор изображений на андроид студии, самое простое приложение, добавить фильтры пару штук, рамки, поворот изображений, возможность брать изображения из галереи и в нее же сохранять.

    Мобильные приложения10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад