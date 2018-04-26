Андроид webview приложение

Разработка мобильного приложения для игрового хостинга. Я думаю что не нужно объяснять по тз так как понятно что должно быть управление игровым сервером в мобильном приложении. Сроки и цена. Платформа ios, android.
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Необходимо создать шаблон WebView приложения с возможностью последующего редактирования в Андроид Студио. Функционал для базового шаблона: 1) Приложение открывает заданный URL. 2) URL можно изменять в Андроид студио; 3) Предложить идеи как можно разнообразить код приложения, чтобы Google Play считал его уникальным4) воплотить идеи в пунтке 3
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