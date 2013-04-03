trafads66

Альберт trafads66

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

konstantinskiy
Константин 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Разверстать и сделать простой мобильный преленд (исходники в psd)
Все прошло быстро на одном дыхании: оплата моментальная, постановка задачи - точная, конкретная. Буду рад дальнейшему сотрудничеству! Спасибо за проект, рекомендую!
Все очень быстро и качественно
Ответный отзыв
nikitachirkun
Никита 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Сделать простой мобильный преленд
Отличный заказчик, приятно работать, рекомендую
Все отлично, очень внимательный и понимающий исполнитель
Ответный отзыв
petryshakm
Максим 
33 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Создание и верстка темы под Wordpress
WordPress
Конкретный заказчик, оплата сразу и без задержек, приятно иметь дело с такими людьми. Спасибо!
Все сделано в срок и по ТЗ. Нареканий нет
Ответный отзыв