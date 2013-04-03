Сделать коллаж, нарезку из различных видео материалов, добавить аудиодорожки, вставить изображения и надписи. Тематика - интернет казино. Ролики короткие, продолжительность 15-20 секунд
- Видеомонтаж22 заявкиЗакрыт5 лет назад
На сервере полетел диск с БД от сайтов, остались только файлы (сайты были на вордпресс) Необходимо с помощью данных из вебархива и оставшихся файлов восстановить сайты на новом сервере? Сайты не ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Есть исходники в фотошопе для мобильного преленда. Необходимо разверстать и сделать это все, чтобы на выходе я получил файлы, готовые для загрузки на сервер. Верстка должна быть адативной для разных разрешений экрана в вертикальной ориентации. ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
Данный преленд будет использован внутри мобильного вебвью приложения и нужен будет для того, чтобы человек в итоге нажав на кнопку перешел из приложения во внешний браузер. Иными словами, у человека, который будет просматривать данный преленд ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $30
Вообщем-то сабж такой. Надо хорошо владеть версткой под мобильные устройства, правильно подобрать цвета и шрифты в css.HTML-верстка7 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо создать шаблон WebView приложения с возможностью последующего редактирования в Андроид Студио. Функционал для базового шаблона: 1) Приложение открывает заданный URL. 2) URL можно изменять в Андроид студио; 3) Предложить идеи как можно разнообразить код ...Мобильные приложения9 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно перенести всего с одного сервака на другой.Системное администрирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $100
Необходимо создать уникальную тему под вордпресс (по нашему краткому ТЗ, возможно переработка существующей темы под наши критерии). Настроить все необходимые плагины, оптимизировать страницы под SE, добавить наш текстовый контент.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад