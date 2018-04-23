Андроид приложение редактор изображений на андроид студии

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Нужно разработать андроид приложение редактор изображений на андроид студии, самое простое приложение, добавить фильтры пару штук, рамки, поворот изображений, возможность брать изображения из галереи и в нее же сохранять.

6 лет назад
guest_15244750918242
6 лет в сервисе
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6 лет назад