Добрый день! Предлагаем создать кроссплатформенное мобильное приложение для ios и android. ТЗ во вложении.
Мобильное приложение под iOS/Android для GPS сервиса.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день! Необходима разработка несложного мобильного приложения под Android/iOS.Наша компания разрабатывает и предоставляет GPS сервис (http://navitrack.com.ua).От разработчика требуется написать только само мобильное приложение (бекенд мы разрабатываем сами). ТЗ есть.Сроки и оплата обговариваются.
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