Мобильное приложение под iOS/Android для GPS сервиса.

Мобильные приложенияЗакрыт12 заявок277 просмотров
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Добрый день! Необходима разработка несложного мобильного приложения под Android/iOS.Наша компания разрабатывает и предоставляет GPS сервис (http://navitrack.com.ua).От разработчика требуется написать только само мобильное приложение (бекенд мы разрабатываем сами). ТЗ есть.Сроки и оплата обговариваются.

AndroidiOS
6 лет назад
guest_15243350212673
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад