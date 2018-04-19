Сделать проект для xCode из IONIC 3 шаблона

Добрый день! Предлагаем создать кроссплатформенное мобильное приложение для ios и android. ТЗ во вложении.
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Приветствую!
Мною куплен шаблон приложения на IONIC 3. Я хочу посмотреть как он будет смотреться на моем iPhone и в дальнейшем создать полноценное приложение с базой данных. Для этого мне нужен человек, который из этого IONIC 3 шаблона сделает проект для xCode. Без базы данных и всего прочего, просто шаблон.
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