Сделать проект для xCode из IONIC 3 шаблона

Приветствую!

Мною куплен шаблон приложения на IONIC 3. Я хочу посмотреть как он будет смотреться на моем iPhone и в дальнейшем создать полноценное приложение с базой данных. Для этого мне нужен человек, который из этого IONIC 3 шаблона сделает проект для xCode. Без базы данных и всего прочего, просто шаблон.