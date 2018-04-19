Мобильное приложение iOS, Android

Добрый день! Предлагаем создать кроссплатформенное мобильное приложение для ios и android. ТЗ во вложении.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Цели проекта - создать мобильные приложения для iOS и Android, которые имеют следующий функционал:
1. Напоминания о датах смерти близких людей
2. Напоминание о религиозных датах, касающихся темы умерших людей
3. Оказание услуг по сопровождению и уходу за захоронениями
Целевая аудитория: возраст 35+, занятые или находящиеся далеко от места погребения (к примеру: мигранты), средний класс.
Функциональные требования к продукту:
1. Экран аутентификации
2. Экран регистрации – регистрация через соц. Сети или по электронной почте.
3. Подключаемые календари (различных конфессий)
4. Основной экран, содержащий список усопших и религиозные даты
5. Экран календаря – обычный вид месячного календаря с событиями. На одну дату может быть любое количество событий.
6. Список усопших (как список контактов)
7. Экран заказа услуг. Простая форма с указанием имени, телефона, почты, адреса захоронения и описания желаемой услуги. После отправки формы, заказ поступает в CRM.
8. Профиль усопшего должен содержать следующие обязательные поля:
a. ФИО полностью или частично
b. Дата смерти
c. Фото
d. Место захоронения (адрес, gps, номер и т.д.)
e. Возможность создать любое поле со своим значением. (Заметки и т.д.)
9. Экран настроек:
a. Выбор языка
b. Выбор темы оформления (отличаются только цветовой палитрой)
c. Смена или добавление конфессий (настройка списка конфессий администратором через бекенд)
d. Изменение срока напоминания о событии
10. Реализовать оценку приложения.
11. Бекенд:
a. Основная цель – синхронизация устройств
b. Аутентификация
c. Веб панель администратора имеет возможность:
- Добавлять события
- Работать с БД
- Работать с календарями (добавление или изменение конфессий)
- Просматривать события каждого пользователя
- Получать статистику
- Рассылать пуш уведомления (не только напоминания, но и индивидуальные пуш сообщения, например фильтр по конфессиям или сроку регистрации)
d. Модульность
e. Масштабируемость
12. Аналитика: google FireBase
13. Архитектурно предусмотреть возможность большого количества пользователей, от 1 млн.
14. Архитектурно предусмотреть расширение функционала приложения для поддержки функционала продаж услуг из приложения (2ой этап разработки).
Общие требования к проекту:
1. Все технологии и фреймфорки должны быть согласованы с заказчиком на стадии проектирования.
2. Разработка плана тестирования, согласование с заказчиком
3. Документация по проекту должна включать следующие документы:
a. документы для разработчика
b. документы для администратора
c. документы для пользователя
d. код должен быть полностью прокомментирован
4. Все приложения должны включать в себя справку и обязательный начальный экран для обучения при первом открытии
5. Время отклика на любое действие в мобильном и веб-приложении должно составлять не более 200 мс. При условии, что сетевые задержки составляют не более 60 мс.
6. Перечень поддерживаемых устройств для мобильных и веб-приложений:
a. Android версии от 4.2
b. iOS версия от 9.0
c. Google Chrome (MacOS, Windows, Linux)
7. Все соединения должны быть зашифрованы
8. Вся информация на сервере должна храниться в зашифрованном виде.
ПС: Дизайн готов.
- Похожие заказы
- Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт6 лет назад
всем привет!) нужно сделать простенькое приложение для android. Сервер готов, дизайн тоже! пришлите посмотреть, пожалуйста, ваши работы! ссылками на опубликованные в play marketМобильные приложения11 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужна консультация и подготовка ios приложения к заливке в appstore. Поправить проект игры аналога слоты/рулетки – готовые исходники некоторых игр есть (они простые с минимум функций и графики), надо подписать функции отправки на сервер данных ...Мобильные приложениянет заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо отрисовать дизайн-макеты приложения. Т3 есть.Закрыт6 лет назад
- $190
Ищу андроид разработчика для написания приложения по созданию мероприятий. Необходимый функционал: [list][*][b]Вход только через соц. сети (fb и vk) [/b][*][b]Создания, редактирование событий с геолокацией [/b][*][b]Поиск по мероприятиям [/b][*][b]Свой профиль[/b] [/list]Подробнее при обсуждении по скайпу или другому мессенджеру. Материалы - прототип, ТЗ выполнено ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужен iOS developer. Приложение: Latin Dances App (60+ скринов) Макеты приложения в psd готовы и выгружены на zeplin. От вас нужно: - рейт - приблизительно сколько займет времени - разговорный технический английский (будем созваниваться в скайпе и обсуждать все детали) - ссылки на ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо разработать приложение для ios и android. Есть Т3.Мобильные приложения10 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо по словесному описанию разработать техническое задание на проектирование мобильного приложения. Приложение включает в себя систему психологического тестирования, отображения результатов тестирования и рекомендаций.Закрыт6 лет назад
- $4000
Требуется участие разработчика для реализации проекта автоматического таможенного декларирования посылок из Китая (и других стран) в адрес Российских покупателей. Например, оформление посылок с Aliexpress. Суть проекта: транспортная компания передает нам пакет документов о поставке посылок в Россию. ...Закрыт6 лет назад
всем привет!) нужно сделать простенькое приложение для ios. Сервер готов, дизайн тоже! пришлите посмотреть, пожалуйста, ваши работы!Мобильные приложения7 заявокЗакрыт6 лет назад