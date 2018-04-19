Мобильное приложение iOS, Android

Цели проекта - создать мобильные приложения для iOS и Android, которые имеют следующий функционал:

1. Напоминания о датах смерти близких людей

2. Напоминание о религиозных датах, касающихся темы умерших людей

3. Оказание услуг по сопровождению и уходу за захоронениями

Целевая аудитория: возраст 35+, занятые или находящиеся далеко от места погребения (к примеру: мигранты), средний класс.

Функциональные требования к продукту:

1. Экран аутентификации

2. Экран регистрации – регистрация через соц. Сети или по электронной почте.

3. Подключаемые календари (различных конфессий)

4. Основной экран, содержащий список усопших и религиозные даты

5. Экран календаря – обычный вид месячного календаря с событиями. На одну дату может быть любое количество событий.

6. Список усопших (как список контактов)

7. Экран заказа услуг. Простая форма с указанием имени, телефона, почты, адреса захоронения и описания желаемой услуги. После отправки формы, заказ поступает в CRM.

8. Профиль усопшего должен содержать следующие обязательные поля:

a. ФИО полностью или частично

b. Дата смерти

c. Фото

d. Место захоронения (адрес, gps, номер и т.д.)

e. Возможность создать любое поле со своим значением. (Заметки и т.д.)

9. Экран настроек:

a. Выбор языка

b. Выбор темы оформления (отличаются только цветовой палитрой)

c. Смена или добавление конфессий (настройка списка конфессий администратором через бекенд)

d. Изменение срока напоминания о событии

10. Реализовать оценку приложения.

11. Бекенд:

a. Основная цель – синхронизация устройств

b. Аутентификация

c. Веб панель администратора имеет возможность:

- Добавлять события

- Работать с БД

- Работать с календарями (добавление или изменение конфессий)

- Просматривать события каждого пользователя

- Получать статистику

- Рассылать пуш уведомления (не только напоминания, но и индивидуальные пуш сообщения, например фильтр по конфессиям или сроку регистрации)

d. Модульность

e. Масштабируемость

12. Аналитика: google FireBase

13. Архитектурно предусмотреть возможность большого количества пользователей, от 1 млн.

14. Архитектурно предусмотреть расширение функционала приложения для поддержки функционала продаж услуг из приложения (2ой этап разработки).

Общие требования к проекту:

1. Все технологии и фреймфорки должны быть согласованы с заказчиком на стадии проектирования.

2. Разработка плана тестирования, согласование с заказчиком

3. Документация по проекту должна включать следующие документы:

a. документы для разработчика

b. документы для администратора

c. документы для пользователя

d. код должен быть полностью прокомментирован

4. Все приложения должны включать в себя справку и обязательный начальный экран для обучения при первом открытии

5. Время отклика на любое действие в мобильном и веб-приложении должно составлять не более 200 мс. При условии, что сетевые задержки составляют не более 60 мс.

6. Перечень поддерживаемых устройств для мобильных и веб-приложений:

a. Android версии от 4.2

b. iOS версия от 9.0

c. Google Chrome (MacOS, Windows, Linux)

7. Все соединения должны быть зашифрованы

8. Вся информация на сервере должна храниться в зашифрованном виде.

ПС: Дизайн готов.