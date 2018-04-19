Мобильное приложение iOS, Android

Мобильные приложенияЗакрыт7 заявок206 просмотров
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Цели проекта - создать мобильные приложения для iOS и Android, которые имеют следующий функционал: 

1. Напоминания о датах смерти близких людей 

2. Напоминание о религиозных датах, касающихся темы умерших людей 

3. Оказание услуг по сопровождению и уходу за захоронениями 

Целевая аудитория: возраст 35+, занятые или находящиеся далеко от места погребения (к примеру: мигранты), средний класс. 

Функциональные требования к продукту: 

1. Экран аутентификации 

2. Экран регистрации – регистрация через соц. Сети или по электронной почте. 

3. Подключаемые календари (различных конфессий) 

4. Основной экран, содержащий список усопших и религиозные даты 

5. Экран календаря – обычный вид месячного календаря с событиями. На одну дату может быть любое количество событий. 

6. Список усопших (как список контактов) 

7. Экран заказа услуг. Простая форма с указанием имени, телефона, почты, адреса захоронения и описания желаемой услуги. После отправки формы, заказ поступает в CRM. 

8. Профиль усопшего должен содержать следующие обязательные поля: 

a. ФИО полностью или частично 

b. Дата смерти 

c. Фото 

d. Место захоронения (адрес, gps, номер и т.д.) 

e. Возможность создать любое поле со своим значением. (Заметки и т.д.) 

9. Экран настроек: 

a. Выбор языка 

b. Выбор темы оформления (отличаются только цветовой палитрой) 

c. Смена или добавление конфессий (настройка списка конфессий администратором через бекенд) 

d. Изменение срока напоминания о событии 

10. Реализовать оценку приложения. 

11. Бекенд: 

a. Основная цель – синхронизация устройств 

b. Аутентификация 

c. Веб панель администратора имеет возможность: 

- Добавлять события 

- Работать с БД 

- Работать с календарями (добавление или изменение конфессий) 

- Просматривать события каждого пользователя 

- Получать статистику 

- Рассылать пуш уведомления (не только напоминания, но и индивидуальные пуш сообщения, например фильтр по конфессиям или сроку регистрации) 

d. Модульность 

e. Масштабируемость 

12. Аналитика: google FireBase 

13. Архитектурно предусмотреть возможность большого количества пользователей, от 1 млн. 

14. Архитектурно предусмотреть расширение функционала приложения для поддержки функционала продаж услуг из приложения (2ой этап разработки). 

Общие требования к проекту: 

1. Все технологии и фреймфорки должны быть согласованы с заказчиком на стадии проектирования. 

2. Разработка плана тестирования, согласование с заказчиком 

3. Документация по проекту должна включать следующие документы: 

a. документы для разработчика 

b. документы для администратора 

c. документы для пользователя 

d. код должен быть полностью прокомментирован 

4. Все приложения должны включать в себя справку и обязательный начальный экран для обучения при первом открытии 

5. Время отклика на любое действие в мобильном и веб-приложении должно составлять не более 200 мс. При условии, что сетевые задержки составляют не более 60 мс. 

6. Перечень поддерживаемых устройств для мобильных и веб-приложений: 

a. Android версии от 4.2 

b. iOS версия от 9.0 

c. Google Chrome (MacOS, Windows, Linux) 

7. Все соединения должны быть зашифрованы 

8. Вся информация на сервере должна храниться в зашифрованном виде. 

ПС: Дизайн готов. 

AndroidiOS
6 лет назад
Tutorbot
44 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад