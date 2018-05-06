Разработка простейшего android-приложения из одной страницы

Мобильные приложенияЗавершен12 заявок233 просмотра
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1. Требуется разработать простейшее приложение под андроид, которое должно состоять из одной страницы.

Нужно красиво сверстать эту страницу, которая будет содержать:

- логотип

- заголовок и описание

- кнопку, по которой происходит переход на сайт в текущий браузер пользователя.

2. Приложение должно работать на всех версиях Андроид, начиная с 2.

3. На выходе должно быть подписанное приложение, готовое к загрузке в Google Play + исходники 

Просьба оставлять заявки с указанием стоимости и срока выполнения.

Android
6 лет назад
vladimir_makarov
45 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
meeks4
Роман 
29 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
6 лет назад
$20
1 день
Все сделано отлично и в срок
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