Разработка простейшего android-приложения из одной страницы

1. Требуется разработать простейшее приложение под андроид, которое должно состоять из одной страницы.

Нужно красиво сверстать эту страницу, которая будет содержать:

- логотип

- заголовок и описание

- кнопку, по которой происходит переход на сайт в текущий браузер пользователя.

2. Приложение должно работать на всех версиях Андроид, начиная с 2.

3. На выходе должно быть подписанное приложение, готовое к загрузке в Google Play + исходники

Просьба оставлять заявки с указанием стоимости и срока выполнения.