vladimir_makarov

Требуется разработать простейшее приложение под андроид, которое состоит из двух частей. С помощью бесплатного сервиса https://sypexgeo.net определяется страна пользователя по IP и в зависимости от страны показывается один из вариантов.(Если вы знаете ...
Действие аккаунта приостановлено!
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$20
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Мобильные приложения7 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно написать текст на немецком языке - описание приложения на тему "Знакомства в Германии". Пример аналогичных русскоязычных приложений с хорошими описаниями: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.mail.love https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.mamba.client https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.mylove.dating Можно просто взять оттуда куски текста ...Копирайтингнет заявокЗакрыт6 лет назад
1. Требуется разработать простейшее приложение под андроид, которое должно состоять из одной страницы. Нужно красиво сверстать эту страницу, которая будет содержать: - логотип - заголовок и описание - кнопку, по которой ...Мобильные приложения1 исполнительЗавершен7 лет назад
Отзывы фрилансеров
$20
10 баллов
7 лет назад
Android
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Ответный отзыв
Все сделано отлично и в срок