vladimir_makarov

Владимир vladimir_makarov

 
46 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

meeks4
Роман 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
21 час назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Разработка простейшего android-приложения из одной страницы
Android
Рекомендую к сотрудничеству!
Все сделано отлично и в срок
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