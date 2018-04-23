Парсер такси

Мобильные приложенияЗакрыт5 заявок170 просмотров
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Пользователь вводит точку А (можно определить по его геолокации) и точку В. Приложение автоматически проверяет этот маршрут на основных компаний такси и выводит стоимость от каждого.  ﻿

Предпочтение отдам тому, кто грамотно расскажет как будет реализовано приложение. Мне важно знать, что вы разбираетесь в этом.

6 лет назад
Fehty
25 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад