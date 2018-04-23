Парсер такси

Пользователь вводит точку А (можно определить по его геолокации) и точку В. Приложение автоматически проверяет этот маршрут на основных компаний такси и выводит стоимость от каждого. ﻿

Предпочтение отдам тому, кто грамотно расскажет как будет реализовано приложение. Мне важно знать, что вы разбираетесь в этом.