Приложение для приёма заявок заказа автомобильных запчастей

$333
Мобильные приложенияЗакрыт10 заявок220 просмотров
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Приложение должно состоять из списка запчастей для автомобиля на подобии tecdoc. 

Клиент заходит в приложение находит нужную марку авто > модель > год выпуска > нужную комплектацию > категорию > если нужно подкатегорию > и нужную автозапчасть. 

Приложение открывает окошко, показывая выбранную автозапчасть, просит ввести имя, номер телефона и остальные данные. 

Приложение должно оповещать callcenter для дальнейшей работы.

Мне нужно приложение, в котором пользователь открывает приложение и выберит "марку автомобиля" "модель автомобиля" " год автомобиля" "комплектацию автомобиля" "категорию автозапчасти" " подкатегорию автозапчасти" и выберит нужную ему автозапчасть

После того как пользователь выберит автозапчасть приложение должно вывести новое окно где есть название выбранной автозапчасти приложение попросит ввести имя и номер телефона

Вся эта информация должна попасть в call center

Оплаты в приложении не будет

6 лет назад
guest_15245019695226
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад