Приложение для приёма заявок заказа автомобильных запчастей

Приложение должно состоять из списка запчастей для автомобиля на подобии tecdoc.

Клиент заходит в приложение находит нужную марку авто > модель > год выпуска > нужную комплектацию > категорию > если нужно подкатегорию > и нужную автозапчасть.

Приложение открывает окошко, показывая выбранную автозапчасть, просит ввести имя, номер телефона и остальные данные.

Приложение должно оповещать callcenter для дальнейшей работы.

Мне нужно приложение, в котором пользователь открывает приложение и выберит "марку автомобиля" "модель автомобиля" " год автомобиля" "комплектацию автомобиля" "категорию автозапчасти" " подкатегорию автозапчасти" и выберит нужную ему автозапчасть

После того как пользователь выберит автозапчасть приложение должно вывести новое окно где есть название выбранной автозапчасти приложение попросит ввести имя и номер телефона

Вся эта информация должна попасть в call center

Оплаты в приложении не будет