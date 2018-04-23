Android module with purchasing a license.

Мобильные приложенияЗакрыт1 заявка137 просмотров
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Есть модуль для react native под андроид, но он работает только в дев режиме, во время работы приложения в таком режиме переодически вылазит уведомление снизу о том что это бета версия. Что - то наподобие вот такого модуля.

The Android module requires purchasing a license. However, it will work for DEBUG builds. It will not work with RELEASE builds without purchasing a license.

Кто знает как устроена подобная система в андроиде - оставляйте заявку.

Android
6 лет назад
Wild_klas
Роман 
30 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад