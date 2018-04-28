Приложение с дополненной реальностью

Мобильные приложенияЗакрыт5 заявок138 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задача - разработка приложения с дополненной реальностью

7 готовых 3D моделей, отобразить на маркерах + в VR режиме, подключить загрузку озвучки по API, мультиязычный интерфейс, активация приложения по API

UNITY и EasyAR

Для андроид и иос

От вас предложение по цене. Предоставим ТЗ

6 лет назад
lexluthor01
Алексей 
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Дизайн для мобильной игры

    Необходимо разработать дизайн для мобильной игры в стиле дефендер  защита крепости.   1. Пушка игрока  2 кадра.   2. 10 видов танков  каждый 2 кадра.   3. Стена перед пушкой  1 кадр.   4. Четыре фона для каждой сцены в игре.   5. Дизайн кнопок.   6. ...

    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Приложение на ios и android

    Нужно сделать приложение-браузер (в нем будет открываться только один сайт) с пуш-уведомлениями и отправкой поста (картинка + текст) в приложение в инстаграм (пост для инстаграма берется с сайта и передается в приложение инстаграм) Видео демонстрации сайта ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложения6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Приложение на ios и android

    Нужно сделать приложение-браузер (в нем будет открываться только один сайт) с пуш-уведомлениями и отправкой поста (картинка + текст) в приложение в инстаграм (пост для инстаграма берется с сайта и передается в приложение инстаграм) Видео демонстрации сайта ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработать приложение под Android

    Приложение с максимально простым дизайном. Работает без интернета. В приложении должны быть: -Формируемый и изменяемый пользователем список людей. Упорядочивается по алфавиту. - В отдельном окне - подробная информация о каждом человеке (изменяется так же пользователем). -Так же формируемый пользователем ...

    Android
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создать моб приложение на базе сервиса Bubble.is

    $12

    Необходимо создать моб приложение через сервис bubble.is. Этот сервис выбран для максимального уменьшения бюджета на разработку, это будет демонстрационная версия. Суть приложения - это возможность создавать спор на деньги (например, я создаю спор о том что ...

    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Мобильное приложение для ios и android

    Есть дизайн экранов приложения и описание функционала. Нужно спрограммировать app для ios и для android. За деталями в личку. Присылайте портфолио, что делали. Без портфолио не рассматриваю. Шаблонные ответы не рассматриваю. Спасибо.

    AndroidiOSПриложение для iOS
    Мобильные приложения7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Андроид webview приложение

    Необходимо создать шаблон WebView приложения с возможностью последующего редактирования в Андроид Студио.  Функционал для базового шаблона:  1) Приложение открывает заданный URL.  2) URL можно изменять в Андроид студио;  3) Предложить идеи как можно разнообразить код ...

    Мобильные приложения9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Настроить трекинг конверсий из приложения на Unity в рекламную сеть

    Есть приложение для гугл-плей-маркета. Написано приложение на Unity. Планируем запускать рекламу через рекламную сеть, которое нет в списке у гугла (например, в Firebase/Attribution/Настройки сети/Добавить сеть). firebase закрыл возможность добавлять свою сеть, но саппорт вчера написал, что ...

    Unity
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад