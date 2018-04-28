Приложение на ios и android

Мобильные приложенияЗакрыт6 заявок91 просмотр
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Нужно сделать приложение-браузер (в нем будет открываться только один сайт) с пуш-уведомлениями и отправкой поста (картинка + текст) в приложение в инстаграм (пост для инстаграма берется с сайта и передается в приложение инстаграм)

Видео демонстрации сайта - https://yadi.sk/i/mq_MTiqh3UtSdy

Видео демонстрации отправки поста в приложение инстаграм (как должно быть) - https://yadi.sk/i/FWxWvt4w3UtScU (для записи демонстрации использовали приложение UNUM)

Функционал приложения:

1. браузер в котором жестко зашит один сайт

2. push уведомления

3. передачи картинки (видео) + текста в приложение инстаграм при нажатии на кнопку "опубликовать" на "сайте"

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AndroidiOS
6 лет назад
ivan_1988
36 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
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