Приложение на ios и android

Разработка мобильного приложения для игрового хостинга. Я думаю что не нужно объяснять по тз так как понятно что должно быть управление игровым сервером в мобильном приложении. Сроки и цена. Платформа ios, android.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать приложение-браузер (в нем будет открываться только один сайт) с пуш-уведомлениями и отправкой поста (картинка + текст) в приложение в инстаграм (пост для инстаграма берется с сайта и передается в приложение инстаграм)
Видео демонстрации сайта - https://yadi.sk/i/mq_MTiqh3UtSdy
Видео демонстрации отправки поста в приложение инстаграм (как должно быть) - https://yadi.sk/i/FWxWvt4w3UtScU (для записи демонстрации использовали приложение UNUM)
Функционал приложения:
1. браузер в котором жестко зашит один сайт
2. push уведомления
3. передачи картинки (видео) + текста в приложение инстаграм при нажатии на кнопку "опубликовать" на "сайте"
Указывайте свои сроки и цены.
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