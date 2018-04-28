Необходимо разработать дизайн для мобильной игры в стиле дефендер защита крепости.

1. Пушка игрока 2 кадра.

2. 10 видов танков каждый 2 кадра.

3. Стена перед пушкой 1 кадр.

4. Четыре фона для каждой сцены в игре.

5. Дизайн кнопок.

6. Иконки для навыков (прокачка).

7. Иконка для игры.

ОПЫТ разработки! Портфолио в заявку указывайте

Необходим дизайн для движка игры. Одна из реализаций есть на Google Play и App Store:

play.google.com/store/app...

itunes.apple.com/ru/app/d...

Архив с необходимой графикой могу выслать при необходимости. Хотелось бы предварительно оценить стоимость дизайна.

Необходима реализация игры в жанре Второй мировой войны. Графика схожа с реалистичной: танки и пушки должны выглядеть, как реальные из Второй мировой войны. Степень реализма можем определить, исходя из стоимости, на которую выйдем.