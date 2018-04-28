Нужно из проекта https://github.com/netguru/videochatguru-android перенести функционал Webrtc в другое приложение и использовать последнюю версию библиотеки. Нужны знания в dagger, kotlin и rxjava. Пишите сроки и стоимость работы
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Необходимо создать мобильное приложение. ТЗ во вложении
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