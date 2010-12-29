Edelwen

Инна Edelwen

 
39 лет
16 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

amixen
Артем 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$40
10 баллов
14 лет назад
Копирование информации с одного сайта на другой
Отличная работа, спасибо!
Порядочно, грамотно, адекватно. Оплата получена в полной мере. Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв