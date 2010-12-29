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Инна
Edelwen
Edelwen
39 лет
16 лет на
фриланс
-бирже
Была
14 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
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Артем
amixen
48 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
36 отзывов
(-2)
$40
10 баллов
14 лет назад
Копирование информации с одного сайта на другой
Отличная работа, спасибо!
Порядочно, грамотно, адекватно. Оплата получена в полной мере. Спасибо за сотрудничество!
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Отзывы заказчиков
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