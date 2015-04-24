Здравствуйте! Рад приветствовать Вас в моём профиле! Перечень моих услуг написан в резюме. Индивидуальный подход к каждому заказчику!
Мои услуги:
- поиск в интернете (аудио-, видео-файлы, контакты, сайты, люди и прочее)
- создание информационной базы данных товаров и предприятий и прочего в Excel и MS Word
- наполнение сайтов
- ведение групп в социальных сетях
- перепечатывание текстов с jpeg(jpg), bmp и других форматов изображений в текст(MS Word)
- форматирование текстов
Наполнение сайтов
нет отзывов
$5/час
от $30от 1 дня
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