Здравствуйте! Рад приветствовать Вас в моём профиле! Перечень моих услуг написан в резюме. Индивидуальный подход к каждому заказчику!

Мои услуги:

поиск в интернете (аудио-, видео-файлы, контакты, сайты, люди и прочее)

создание информационной базы данных товаров и предприятий и прочего в Excel и MS Word

наполнение сайтов

ведение групп в социальных сетях

перепечатывание текстов с jpeg(jpg), bmp и других форматов изображений в текст(MS Word)

форматирование текстов

По всем вопросам пишите на e-mail:(отвечу оперативно)