Max_L

Максим Max_L

 
27 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Здравствуйте! Рад приветствовать Вас в моём профиле! Перечень моих услуг написан в резюме. Индивидуальный подход к каждому заказчику!

Мои услуги:

  • поиск в интернете (аудио-, видео-файлы, контакты, сайты, люди и прочее)
  • создание информационной базы данных товаров и предприятий и прочего в Excel и MS Word
  • наполнение сайтов
  • ведение групп в социальных сетях
  • перепечатывание текстов с jpeg(jpg), bmp и других форматов изображений в текст(MS Word)
  • форматирование текстов
По всем вопросам пишите на e-mail: [email protected] (отвечу оперативно)
Наполнение сайтов
нет отзывов
$5/час
от $30от 1 дня
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