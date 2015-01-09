Разработка/доработка сайтов
Добрый день.
Опыт в веб разработке более 2-ух лет.
Занимаюсь разработкой/доработкой сайтов на joomla, 1c битрикс, wordpress, drupal, yii2 framework. Так же готов к ознакомлению с другими самописными CMS.
Написание скриптов/парсеров/синхронизации на php, python
Стек технологий: php, python, js, jquery, html/css, sql, mysql, git
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Mskprice.ru147 просмотров
- Auto-strahovka.ru216 просмотров
- Artandyou.ru139 просмотров
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
9 лет назад
Отлично поработали! Создали весьма сложный проект, который продолжает развиваться.
Ответный отзыв
Отличное сотрудничество
Веб-программирование
1 отзыв
$10/час
от $7
нет рейтинга