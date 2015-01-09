Разработка/доработка сайтов

Добрый день.

Опыт в веб разработке более 2-ух лет.

Занимаюсь разработкой/доработкой сайтов на joomla, 1c битрикс, wordpress, drupal, yii2 framework. Так же готов к ознакомлению с другими самописными CMS.

Написание скриптов/парсеров/синхронизации на php, python

Стек технологий: php, python, js, jquery, html/css, sql, mysql, git