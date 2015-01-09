riazan

Евгений riazan

 
31 годРоссия/Тюмень
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Разработка/доработка сайтов

Добрый день.

Опыт в веб разработке более 2-ух лет.

Занимаюсь разработкой/доработкой сайтов на joomla, 1c битрикс, wordpress, drupal, yii2 framework.  Так же готов к ознакомлению с другими самописными CMS.

Написание скриптов/парсеров/синхронизации на php, python

Стек технологий: php, python, js, jquery, html/css, sql, mysql, git

PHPJavascriptPythonWordPressMySQLHTMLCSSJoomlaDrupaljQueryБитриксYiiСайт на JoomlaGitSQL
Портфолио
Отзывы заказчиков
kir125
Кирилл 
57 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Нужен специалист по PHP со знанием Joomla
Отлично поработали! Создали весьма сложный проект, который продолжает развиваться.
Отличное сотрудничество
Ответный отзыв
Веб-программирование
1 отзыв
$10/час
от $7
нет рейтинга