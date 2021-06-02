Перенести описание продуктов и картинки из документа в Wordpress

Есть документ на 100 товаров: описание, куски кода + картинки. Нужно перенести их в админку Wordpress и опубликовать. Опубликованные урлы собрать в отдельный док.

В заявке указывайте, пожалуйста, опыт работы по контент-менеджменту, примерное время, которое нужно на выполнение всего проекта и стоимость часа работы.