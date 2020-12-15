Pro_Tim

Тимур Pro_Tim

 
37 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
HTML-верстка, Администрирование WordPress

Спасибо, что зашли!

Я занимаюсь

HTML-версткой, которая:

  • Кроссбраузерная
  • Валидная
  • Полностю адаптивна
  • Готова к посадке на CMS
Администрированием сайтов на WordPress:

  • Посадка верстки на WordPress
  • Подготовка к SEO
  • Заливка контента на сайт
А еще мелкими доработками и исправлениями работы в других CMS.

Есть опыт работы контент-менеджером, дизайнером.

Не пугайтесь, рейтинга у меняпока что нет, но и на сайте я недавно.

Всегда на связи!

Буду рад сотрудничеству. Пишите.

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Контактные данные:

Tel./Viber: +380978155769

Telegram: TimPro

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Отзывы заказчиков

web-pilotazh
Ольга 
45 лет
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Подобрат контент для 4 карточек товара
Очень довольна работой и сроками. Добавила Тимура в избранные исполнители. Наилучшие рекомендации!
Честный заказчик! Ольга-профессионал, ТЗ поставлено четко, всегда на связи. Очень доволен работой с ней.
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