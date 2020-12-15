HTML-верстка, Администрирование WordPress

Спасибо, что зашли!

Я занимаюсь

HTML-версткой, которая:

Кроссбраузерная

Валидная

Полностю адаптивна

Готова к посадке на CMS

Посадка верстки на WordPress

Подготовка к SEO

Заливка контента на сайт

А еще мелкимиработы в других CMS.

Есть опыт работы контент-менеджером, дизайнером.

Не пугайтесь, рейтинга у меняпока что нет, но и на сайте я недавно.

Всегда на связи!

Буду рад сотрудничеству. Пишите.

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Контактные данные:

Tel./Viber: +380978155769

Telegram: TimPro