HTML-верстка, Администрирование WordPress
Спасибо, что зашли!
Я занимаюсь
HTML-версткой, которая:
- Кроссбраузерная
- Валидная
- Полностю адаптивна
- Готова к посадке на CMS
- Посадка верстки на WordPress
- Подготовка к SEO
- Заливка контента на сайт
Есть опыт работы контент-менеджером, дизайнером.
Не пугайтесь, рейтинга у меняпока что нет, но и на сайте я недавно.
Всегда на связи!
Буду рад сотрудничеству. Пишите.
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Контактные данные:
Tel./Viber: +380978155769
Telegram: TimPro
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
4 года назад
Очень довольна работой и сроками. Добавила Тимура в избранные исполнители. Наилучшие рекомендации!
Ответный отзыв
Честный заказчик! Ольга-профессионал, ТЗ поставлено четко, всегда на связи. Очень доволен работой с ней.