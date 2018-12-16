dmnualll

Дарина dmnualll

 
30 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад

Здравствуйте! 

Я работала в event-индустрии и изданиях со строгим руководством, поэтому я знаю, что такое критика. Привыкла к тому, что работа переделывается по нескольку раз и люблю делать до тех пор, пока не получится хорошо. Я живу в Хабаровске, но готова оперативно выполнить работу в рамках указанного дедлайна.

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

tigra1331
38 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Регистрация в приложении
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!