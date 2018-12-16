Здравствуйте!
Я работала в event-индустрии и изданиях со строгим руководством, поэтому я знаю, что такое критика. Привыкла к тому, что работа переделывается по нескольку раз и люблю делать до тех пор, пока не получится хорошо. Я живу в Хабаровске, но готова оперативно выполнить работу в рамках указанного дедлайна.
Действие аккаунта приостановлено!
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
6 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!