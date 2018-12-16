Здравствуйте!

Я работала в event-индустрии и изданиях со строгим руководством, поэтому я знаю, что такое критика. Привыкла к тому, что работа переделывается по нескольку раз и люблю делать до тех пор, пока не получится хорошо. Я живу в Хабаровске, но готова оперативно выполнить работу в рамках указанного дедлайна.