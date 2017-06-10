Дизайн игры под Android

Дизайн интерфейсов и игрЗакрыт9 заявок274 просмотра
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Здравствуйте, друзья!

Необходим дизайн для игры под Android:

1) Иконка игры

2) Главное меню (фон, кнопки, шрифты)

3) Экран загрузки

4) Анимированные няшные котики (несколько цветов)

Пишите если требуются какие-то уточнения и дополнения.

Android
6 лет назад
kosss
36 летКазахстан
18 лет в сервисе
Был
год назад
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