Нужно разработать дизайн интерфейса + лого для игрового проекта - казиношная рулетка. Основные элементы экрана: - топбар навигации (меню, логин инфо, количество денег) - колесо рулетки ( http://www.cammegh.com/images/products/classic_1.jpg ) - игровое поле / фишки-ставки ( http://static.zoonar.com/img/www_repository3/22/73/80/10_0215ee695af573e9a4913a9cee442466.jpg ) - статистика последних чисел ( http://onlineroulette.org.uk/images/permierroulettestats.jpg ...
Написать интерфейс чата по типу Вк / Html + JS(или фреймворк) + Ajax
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
У нас есть готовая серверная часть для чата.
Нужно сверстать и сделать все динамические элементы интерфейса + связать с серверной частью. Прототип дизайна интерфейса - есть.
Пишите ваши предложения и цены
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