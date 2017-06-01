Разработка web интерфейса для микроконтроллера Arduino

Дизайн интерфейсов и игрЗакрыт5 заявок232 просмотра
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Arduino MEGA 2560 + Ethernet Shield W5100 

Необходимо разработать веб интерфейс для данного микроконтроллера. Суть задачи – ПО для управления микроконтроллером. Предполагается управление через интернет для дистанционного рестарта нескольких (до 14 шт) компьютеров. Подробное ТЗ в приложении к проекту. Жду предложений по стоимости и срокам

7 лет назад
dimawork
Дмитрий 
39 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв
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