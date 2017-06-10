Необходимо отрисовать игровые фишки Необходим опыт работы с матч3 тз вышлю откликнувшимся также плюсом будет украинская прописка или ИП РФ
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Нужен дизайн уровня игры. Под итог хотим получить законченную сцену, что то вроде приведенного в примерах, но доработонного к нашему геймплею: Цену поставил ориентировочно, в ответах пишите во сколько оцениваете. Тематика дизайна – Путешествия – Египет. Краткая формулировка всей идеи игры : Игра на двоих. В начале раунда игроки прячут в ячейки нечто ценное, а в конце раунда угадывают где соперник спрятал свои ценности. Победивший забирает ставку, сделанную в начале игры. Основная сцена с игрой разделена на две половины, левую и правую. В левой половине игрок совершает действия в первой части раунда, когда прячет свои сокровища. В правой половине игрок совершает действия во второй части раунда, когда находит сокровища спрятанные противником. В каждой половине есть от 7 и меньше пар ячеек, в которых игроки прячут ( а потом ищут ) сокровища. Внешне обе половины схожи, но все же несколько отличаются друг от друга. Дизайн "своей" половины карты, то есть той в которой игрок прячет сокровища, должен быть в более теплых тонах. Дизайн половины соперника в чуть более холодных оттенках и отталкивающих тонах, или быть может более темных. К примеру, в случае пиратской темы, каждой половиной может быть остров. "Свой остров" с приятной зеленью, пляжем и пальмами, а остров соперника с в более мрачных тонах Так называемые ячейки можно сделать живыми объектами, к примеру если выбрана будет стилистика фермы, то ячейкой будет служить курица. Тогда делаем анимацию ходящих кур, по клику на которых курица либо снесет золотое яйцо ( то есть игрок угадал где клад ) либо обычное. Такой подход добавит хоть какой-то динамики сцене.Дизайн "своей" половины карты, то есть той в которой игрок прячет сокровища, должен быть в более теплых тонах. Дизайн половины соперника в чуть более холодных оттенках и отталкивающих тонах, или быть может более темных. К примеру, в случае пиратской темы, каждой половиной может быть остров. "Свой остров" с приятной зеленью, пляжем и пальмами, а остров соперника с в более мрачных тонахсвоей - в более приятных и распологающих тонах, а карты соперника, более угрожающх и напрягающих тонах......
Примеры того, что нравиться, но чтобы было по красочнее и поярче....
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%20%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82&img_url=https%3A%2F%2Fscreenshots.gamerinfo.net%2Fluksor-5-novye-prikljuchenija%2F72078.jpg&pos=10&rpt=simage
вот еще пара неплохих вариантов по стилистике....
https://yandex.ru/images/search?p=2&text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%20%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82&img_url=https%3A%2F%2Fallsoft.ru%2Fupload%2Fscreenshots%2F9bf%2F9bf6659b556cea323f145d507968b3b8.png&pos=82&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?p=3&text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%20%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82&img_url=https%3A%2F%2Fapke.ru%2Fimages%2Fpost%2F14303682202481_screen.jpg&pos=99&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?p=3&text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%20%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82&img_url=https%3A%2F%2Fapke.ru%2Fimages%2Fpost%2F14303682202481_screen.jpg&pos=99&rpt=simage
вот еще средненький вариантик - https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B&img_url=https%3A%2F%2Fwww.doublegames.tk%2Fimages%2Fscreenshots%2Fegypt-secret-of-five-gods_1_big.jpg&pos=12&rpt=simage
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