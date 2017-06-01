Разработка игровых элементов

Нужно сделать различные блоки и стити html email шаблонов. как тут :http://www.stampready.net/dashboard/editor/index.php?demo=436 или другой пример: http://www.stampready.net/dashboard/editor/index.php?demo=437 и так далее. У нас есть свой строитель шаблонов для email рассылки. Он складывается из html блоков. Нужно сделать различные блоки и стити. как тут https://litmus.com/email-builder , ...