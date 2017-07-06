Дизайн приложения для android Music Box

Дизайн интерфейсов и игрЗавершен4 заявки207 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Привет, во вложении макет и описание работы приложения.

Что требуется: дизайн основного окна, анимация прокрутки в "режиме ожидания", анимация прокрутки быстрая, а-ля скролл web страницы.

Из пожеланий - не усложнять, дизайн должен быть минималистичным, с упором на песни и названия.

Android
6 лет назад
kutanin
Иван 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
velenchuk
31 годУкраина
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$150
4 дня
Сергей сделал все очень быстро и профессионально. Было буквально пару правок с моей стороны, и они тоже были выполнены в считанные минуты. Все супер, спасибо!
Все отлично!
  • Похожие заказы

  • Нужен дизайн уровня игры.

    Нужен дизайн уровня игры. Под итог хотим получить законченную сцену, что то вроде приведенного в примерах, но доработонного к нашему геймплею: Цену поставил ориентировочно, в ответах пишите во сколько оцениваете.  Тематика дизайна – Путешествия – Египет. ...

    Дизайн интерфейсов и игр3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка web интерфейса для микроконтроллера Arduino

    Arduino MEGA 2560 + Ethernet Shield W5100  Необходимо разработать веб интерфейс для данного микроконтроллера. Суть задачи – ПО для управления микроконтроллером. Предполагается управление через интернет для дистанционного рестарта нескольких (до 14 шт) компьютеров. Подробное ТЗ в ...

    Дизайн интерфейсов и игр5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Аудит с точки зрения юзабилити заполнения формы

    Необходимо провести аудит форм для заполнения анкеты для получения шенгенской финской визы на сайтах [url=https://polis812.ru/viza-online]https://polis812.ru/viza-online[/url] и https://www.visatohome.ru/. В конце сделать выводы о наилучшем построении формы с точки зрения пользователя.

    Дизайн интерфейсов и игр2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать интерфейс чата по типу Вк / Html + JS(или фреймворк) + Ajax

    Добрый день! У нас есть готовая серверная часть для чата. Нужно сверстать и сделать все динамические элементы интерфейса + связать с серверной частью. Прототип дизайна интерфейса - есть. Пишите ваши предложения и цены

    HTMLAjax
    Дизайн интерфейсов и игрнет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Интерфейс игры - Рулетка

    $500

    Нужно разработать дизайн интерфейса + лого для игрового проекта - казиношная рулетка. Основные элементы экрана:  - топбар навигации (меню, логин инфо, количество денег)  - колесо рулетки ( http://www.cammegh.com/images/products/classic_1.jpg )  - игровое поле / фишки-ставки ( http://static.zoonar.com/img/www_repository3/22/73/80/10_0215ee695af573e9a4913a9cee442466.jpg )  - статистика последних чисел ( http://onlineroulette.org.uk/images/permierroulettestats.jpg ...

    Дизайн интерфейсов и игр11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание формы в Delphi

    Нужно создать Delphi форму и связать её с обработчиками событий, исходный код представлен. При отклике пожалуйста указывайте минимально возможное количество дней,и сумму которую хотели бы за работу:)

    Delphi
    Дизайн интерфейсов и игр3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Ищем дизайнера 2D игры

    Ищем дизайнера игры.   Игру делаем на Unity. Знания движка от дизайнера не требуем. В данный момент завершается проектирование, остались детали.   Краткое описание игры:   Игра на двоих. В начале раунда игроки прячут в ячейки нечто ценное, а в конце ...

    Дизайн интерфейсов и игр6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание интерфейса игрового режима

    День добрый. Возможна ли теоретическая реализация данного интерфейса по примеру WoT, но для игры WoWs . Т.е.отдельное создание сайта и интерфейса. вот динамичный интерфейс 1 игры: [url=https://ru.wargaming.net/globalmap/#cluster/season_05_ru_tier8m_3_2]https://ru.wargaming.net/globalmap/#cluster/season_05_ru_tier8m_3_2[/url]

    Дизайн интерфейсов и игр3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн для мобильной игры

    Ищу дизайнера для серии мобильных игр-пазлов. Нужно будет нарисовать цикл таких игр.  Требования к дизайну - все рисуется в векторе AI. Персонажы будут самые разные - животные, предметы, транспорт. Заказ на количество - 30шт за проект. Как ...

    Дизайн интерфейсов и игр1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад