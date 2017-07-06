Дизайн приложения для android Music Box

Нужен дизайн уровня игры. Под итог хотим получить законченную сцену, что то вроде приведенного в примерах, но доработонного к нашему геймплею: Цену поставил ориентировочно, в ответах пишите во сколько оцениваете. Тематика дизайна – Путешествия – Египет. ...
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Привет, во вложении макет и описание работы приложения.
Что требуется: дизайн основного окна, анимация прокрутки в "режиме ожидания", анимация прокрутки быстрая, а-ля скролл web страницы.
Из пожеланий - не усложнять, дизайн должен быть минималистичным, с упором на песни и названия.
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