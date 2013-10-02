Добрый день, ищу человека, хорошо разбирающегося в оптимизации графических эффектов под видеокарту. Нужно ускорить эффекты, работающие на процессоре, перенеся их на видеокарту.
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Привет, нужно написать небольшой Music Box с поддержкой Touch Screen. Цель проекта - разместить в баре Touch Screen решение, с возможность выбирать из списка песен что будет играть следующим. Устройство: https://www.ttt.ua/shop/product/planshet-samsung-galaxy-view-184-32gb-black-sm-t677nzkaser Во вложении - ТЗ в достаточно вольной форме. Из ...Мобильные приложения8 заявокЗакрыт6 лет назад
Привет, во вложении макет и описание работы приложения. Что требуется: дизайн основного окна, анимация прокрутки в "режиме ожидания", анимация прокрутки быстрая, а-ля скролл web страницы. Из пожеланий - не усложнять, дизайн должен быть минималистичным, с упором на ...Дизайн интерфейсов и игр1 исполнительЗавершен6 лет назад
Картинки должны быть в одном стиле, и должно быть понятно, что результирующая картинка состоит из кусочков. Во вложении тз, я в него накидал картинки, которые хоть как-то передают тематику, но не нужно их брать за ...Баннеры8 заявокЗакрыт10 лет назад
Во вложении ТЗ и мокапы, жду Ваших предложений по движку+бюджету+сроки.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен10 лет назад
Удаленные сервера на Linode.com Предполагаемая нагрузка - 80-100 часов в месяц. Требования: Знание Linux Debian5+, Mac OS 10.7+ Опыт администрирования Apache, nginx, postfix, mysql, mongodb, rsync, Git, SVN.Системное администрирование15 заявокЗакрыт10 лет назад
Компания занимается разработкой софта, у нас вышел продукт - Snapheal Pro, в связи с этим хотим выпустить футболки: Сам дизайн в моем видении должен был быть достаточно минималистичный, но хотелось бы, чтобы футболка выглядела стильно. Все, ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен10 лет назад