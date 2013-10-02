kutanin

Иван kutanin

 
35 летУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$150
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
velenchuk
31 годУкраина
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$150
10 баллов
6 лет назад
Дизайн приложения для android Music Box
Все отлично!
Сергей сделал все очень быстро и профессионально. Было буквально пару правок с моей стороны, и они тоже были выполнены в считанные минуты. Все супер, спасибо!
Ответный отзыв
Freer
42 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
месяц назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Дизайн футболки для корпоратива
Отличный заказчик. Желаю хорошего корпоратива и буду рад сотрудничеству в будущем.
Спасибо, все было четко и быстро, все задержки были только с нашей стороны.
Ответный отзыв