Реклама в Я.Директ и Google Ads

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен5 заявок360 просмотров

Нужен специалист для создание рекламы по тематике "Возврат инвестиций".

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Google Ads
4 года назад
7025141
Вадим 
34 года
5 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

gloomy159
Илья 
32 года
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
4 года назад
$400
2 дня
Спасибо, Илье, за качественную работу! Все рекламные кампании настраивает вовремя, дает рекомендации как правильнее поступить с рекламой, рекомендации по бюджетам и пр. Рекомендую к сотрудничеству!
Приятно было сотрудничать с Вадимом. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Роман
 
41 год
8 лет в сервисе
Был
12 часов назад
25 отзывов
4 года назад
Игорь
 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
4 года назад
Рома
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
21 отзыв
4 года назад
Евгений
 
35 лет
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Был
15 часов назад
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4 года назад
gloomy159
Илья 
32 года
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Был
3 месяца назад
4 года назад
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