Всем привет уважаемые специалисты, нужна платная часовая консультация с хорошей оплатой, Нужен опытный Аналитик по направлению google analytics , требуется подсказать как правильно настроит конверсии для лендингов, какие метрики измерять, и т.д ...
Контекстная реклама (Яндекс Директ, Google Ads)
Задачи:- Достижение необходимых KPI, повышение количества привлекаемых лидов, снижение цены лидаОплата:от 60 000 руб.Особенности:- Практически все проекты в одной респектабельной нише- Во всех проектах используется коллтрекинг- Есть джун в качестве помощника- Большие бюджетыТребуется:- Хорошие знания систем автоматизации: k50, mymarilyn, alytics и другие- Отличные знания автоматических стратегий - Опыт работы с коллтрекингами- Хорошие знания Excel, Direct Commander, Ads Editor, KeyCollector- Отличные знания Яндекс Метрика и Google Analytics- Опыт работы с площадками размещения (Elama, R-Broker, Click.ru и др.) и предлагаемыми ими инструментами - Отличные аналитические навыки- Ответственность, исполнительность, восприимчивость к критикеПриветствуется:- Опыт внедрения сквозной аналитики- Опыт работы с бюджетами от 3000 000 руб/мес- Power BI- Опыт автоматизации процессов в контекстной рекламе- Графические редакторы
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