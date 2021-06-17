Нужен платная консультация по  google analytics

Всем привет уважаемые специалисты, нужна платная часовая консультация с хорошей оплатой, Нужен опытный Аналитик по направлению google analytics , требуется подсказать как правильно настроит конверсии для лендингов, какие метрики измерять, и т.д

Нужен специалист который узко специализирована в веб аналитике, откликаться специалисты с большим опытом и с отзывами немного о себе занимаюсь рекламой больше года ФБ и Googl KMC, проект продажа товары через сайты