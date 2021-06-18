Задачи:- Достижение необходимых KPI, повышение количества привлекаемых лидов, снижение цены лидаОплата:от 60 000 руб.Особенности:- Практически все проекты в одной респектабельной нише- Во всех проектах используется коллтрекинг- Есть джун в качестве помощника- Большие бюджетыТребуется:- Хорошие знания систем ...
Контекстная реклама
Провести анализ конкурентов. Настроить Яндекс.Директ и Google.AdWords.
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