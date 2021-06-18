Настраить контекстную рекламу на Лендинг.

Подробнее:

Настроить площадки: Директ. Эдвордс. КМС. РСЯ. Подсказки в поисковой строке Яндекс.Таргетинг и ретаргетинг (возвращение тех, кто был).

Должны быть настроены метрики: Зашел; Оставил заявку;Время на сайте;Отказ (ушел с сайта); Данные о ключевых фразах, по которым клиент переходил; Источник заявок.

Должны быть настроены все UTM - метки (5 шутк).

Стандартные utm-метки, параметры utm.

utm_source

utm_medium

utm_campaign

utm_term

utm_content

Важно! Все показатели в течение месяца, каждый день, должны отслеживаться и заполняться в формате гугл-таблицы (связать с таблицей). На основе этих показателей, должна оптимизироваться РК до нужных показателей.

Образ результата:

- Настроены все рекламные площадки;

- Все этапы прописаны и согласованы (Аудитория, боли, ключи, слова, баннеры и т.д.) и утверждение в письменном виде (формате таблицы).

- Настроены все метрики и сквозная аналитика (выгружается в гугл-таблицы).

- РК оптимизирован до нужных показателей.

- ЦА максимально качественная, нет "мусорных" кликов (отказ в течении 5 сек. менее 1%).

При отклике ответьте на следующие вопросы:

- Какие метрики думаете нужно использовать для данного сайта ?

- Какие недостатки сайта интернет-магазина Вы видите, которому могут препятствовать достижения показателей?

- Пришлите ссылку на Ваш кейс по похожей тематике.