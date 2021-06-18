Задачи:- Достижение необходимых KPI, повышение количества привлекаемых лидов, снижение цены лидаОплата:от 60 000 руб.Особенности:- Практически все проекты в одной респектабельной нише- Во всех проектах используется коллтрекинг- Есть джун в качестве помощника- Большие бюджетыТребуется:- Хорошие знания систем ...
Настраить контекстную рекламу на Лендинг.
Подробнее:
Настроить площадки: Директ. Эдвордс. КМС. РСЯ. Подсказки в поисковой строке Яндекс.Таргетинг и ретаргетинг (возвращение тех, кто был).
Должны быть настроены метрики: Зашел; Оставил заявку;Время на сайте;Отказ (ушел с сайта); Данные о ключевых фразах, по которым клиент переходил; Источник заявок.
Должны быть настроены все UTM - метки (5 шутк).
Стандартные utm-метки, параметры utm.
utm_source
utm_medium
utm_campaign
utm_term
utm_content
Важно! Все показатели в течение месяца, каждый день, должны отслеживаться и заполняться в формате гугл-таблицы (связать с таблицей). На основе этих показателей, должна оптимизироваться РК до нужных показателей.
Образ результата:
- Настроены все рекламные площадки;
- Все этапы прописаны и согласованы (Аудитория, боли, ключи, слова, баннеры и т.д.) и утверждение в письменном виде (формате таблицы).
- Настроены все метрики и сквозная аналитика (выгружается в гугл-таблицы).
- РК оптимизирован до нужных показателей.
- ЦА максимально качественная, нет "мусорных" кликов (отказ в течении 5 сек. менее 1%).
При отклике ответьте на следующие вопросы:
- Какие метрики думаете нужно использовать для данного сайта ?
- Какие недостатки сайта интернет-магазина Вы видите, которому могут препятствовать достижения показателей?
- Пришлите ссылку на Ваш кейс по похожей тематике.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $823Контекстная реклама10 заявокЗакрыт4 года назад
Провести анализ конкурентов. Настроить Яндекс.Директ и Google.AdWords.Контекстная реклама21 заявкаЗакрыт4 года назад
Всем привет уважаемые специалисты, нужна платная часовая консультация с хорошей оплатой, Нужен опытный Аналитик по направлению google analytics , требуется подсказать как правильно настроит конверсии для лендингов, какие метрики измерять, и т.д ...Контекстная реклама5 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте. Есть сайт https://movex.co.il Нужно запустить рекламу в гугл на русском и ивритеКонтекстная реклама14 заявокЗакрыт4 года назад
Настроить рекламную компанию в gooogle adwords на разных языкахКонтекстная реклама11 заявокЗакрыт4 года назад
Настройка целей Google на сайте TildaЗавершен4 года назад
Нужно настроить рекламные кампании для интернет-магазина: Яндекс.Директ Google Nadavi Яндекс.Маркет Возможно почасовая оплата.Контекстная реклама13 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно запустить контекстную рекламу для сайта доставкиКонтекстная реклама25 заявокЗакрыт4 года назад
Нужен специалист для создание рекламы по тематике "Возврат инвестиций". Присылайте ваши условияЗавершен4 года назад
Здравствуйте, нужно настроить контекстную рекламу гугл. Присылайте ваши условия, прайс, работыЗавершен4 года назад