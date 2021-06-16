Задача настроить рекламную компанию на автовебинар. Посадочная страница + примеры рабочих крео, которые мы используем в FB Traget тут - https://s365.su/lmqqeuj1fw Тематика: МЛМ бизнес, сетевой маркетинг ...
Реклама во ВКонтакте
Задача настроить рекламную компанию на автовебинар.
Посадочная страница + примеры рабочих крео, которые мы используем в FB Traget тут - https://s365.su/lmqqeuj1fw
Тематика: МЛМ бизнес, сетевой маркетинг
Реклама в ФБ длительное время давала нам в среднем цену лида 0,9-1,3$, сейчас ниже 3$ не опускается и это сильно выходит за рамки нашего KPI.
Задача протестировать во ВКонтакте и посмотреть какое качества лида и за какие деньги можно получать.
Прошу писать стоимость настройки и сопровождения рекламной компании.
Если есть опыт из нашей тематики, то так же указывайте это, будет сильным аргументом.
Если есть опыт в настройке во ВКонтакте, так же прошу отметить.
Заявки фрилансеров
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