Нужно найти причину, почему не идет реклама в instagram

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Закрыт7 заявок418 просмотров

Реклама в инстаграм стала совсем не эффективной, маленькое количество кликов. Пробовали запускать разные креативы с разными аудиториями, но это не помогло. 

Нужно найти причину и запустить новую рекламную компанию

Реклама натуральной косметики, Казахстан

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