Нужен Таргетолог для рекламы услуг и отдельно для рекламы онлайн обуче

Подробнее: Настроить площадки: Директ. Эдвордс. КМС. РСЯ. Подсказки в поисковой строке Яндекс.Таргетинг и ретаргетинг (возвращение тех, кто был). Должны быть настроены метрики: Зашел; Оставил заявку;Время на сайте;Отказ (ушел с сайта); ...