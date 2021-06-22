Ищу контекстолога для делегирования

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт18 заявок543 просмотра

Всем привет, ребяты я сам контекстолог,  опыт 6 лет, все дела. Особо заказы на фрилансе не искал, сарафан или холодные продажи.

Суть:

Устал заниматься поиском клиентов, продавать, делать аудиты и рекламу. Слишком много времени и сил на это уходит. Мне проще продавать и делать аудиты, а создание рекламы доверить спецу.

Что я предлагаю?

Я ищу клиентов на услуги по контекстной рекламе, делаю аудиты, закрываю на сделки, а ты создаешь и ведешь рекламные кампании. 

Условия:

5000р за создание РК (Поиск и Сети)

1-й месяц Ведения бесплатно

Со 2-го месяца Ведение 5000р / мес, если клиент продляет

Не требую настройку на 10.000 ключей, 1к1 и тому подобного, РК должна быть качественная, чистая и адекватная. Продает РК и со 100 ключами и даже меньше, так что ищу адекватных спецов для длительного и плодотворного сотрудничества. В дальнейшем буду повышать стоимость оплаты за каждую РК, нужно просто притереться в такой схеме.

Жду откликов желающих;) 

4 года назад
wyatkin7
Игорь 
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