Сделать анализ аудитории для таргетированной рекламы в инсаграмме и запустить рекламную компанию.
Ищу контекстолога для делегирования
Всем привет, ребяты я сам контекстолог, опыт 6 лет, все дела. Особо заказы на фрилансе не искал, сарафан или холодные продажи.
Суть:
Устал заниматься поиском клиентов, продавать, делать аудиты и рекламу. Слишком много времени и сил на это уходит. Мне проще продавать и делать аудиты, а создание рекламы доверить спецу.
Что я предлагаю?
Я ищу клиентов на услуги по контекстной рекламе, делаю аудиты, закрываю на сделки, а ты создаешь и ведешь рекламные кампании.
Условия:
5000р за создание РК (Поиск и Сети)
1-й месяц Ведения бесплатно
Со 2-го месяца Ведение 5000р / мес, если клиент продляет
Не требую настройку на 10.000 ключей, 1к1 и тому подобного, РК должна быть качественная, чистая и адекватная. Продает РК и со 100 ключами и даже меньше, так что ищу адекватных спецов для длительного и плодотворного сотрудничества. В дальнейшем буду повышать стоимость оплаты за каждую РК, нужно просто притереться в такой схеме.
Жду откликов желающих;)
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