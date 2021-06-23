PPC Specialist в ecommerce (GAds, FBAds)

﻿Настройка с нуля или подхват и тюнинг существующих кампаний в Google Ads и Facebook Ads Manager для интернет магазина в существующих аккаунтах. Дальнейшее постоянное ведение РК на основе согласованных KPI.При настройке с нуля в бонус будут идти уже списки минус слов, которые не нужно будет самому вручную выписывать, а только расширять.Требования:

Для гугла: в первую очередь умение работать с shopping кампаниями, т.к. 95% продаж аккаунта - это shopping умение работать с динамическим ремаркетингом обычный поиск с гранулированной кросс-минусовкой, dsa как остаточный подбор НЧ умение работать с мерчант центром

Для фб: уметь настраивать catalog sales РК работа с аудиториями работа с каталог менеджером



общий ROAS от всех РК (денег получено к денег потрачено) по last non-direct в GA 6 к 1

в мерчант центре и каталог менеджере нет отклоненных товаров с датой отклонения больше, чем 3 дня, по которым не написано обращение в саппорт, или не передан фидбек о том, что нужно переделать на сайте для апрува товаров, или не передан окончательный ответ саппорта почему товар не может быть принят

соблюдение существующих naming conventions, при настройке новых РК, использовании tracking templates/url builders

коэффициент роста купивших уникальных пользователей (пока что по clientId) из РК - взвешенный: 1.25 год к году (месяцы) + 1.05 предыдущий месяц к отчетному месяцу (в текущем году). Пример: в прошлом году в июле было 100 уникальных clientId совершивших покупку в этом году в июне было 110 уникальных clientId. KPI в текущем июле считается достигнутым - (100*1.25 + 110*1.05)/2 = 120.25 ≈ 120 уникальных clientId



KPI:Предпочтение отдается индивидуальным исполнителям или маленьким командам, агентства тоже рассматриваем, как запасной вариант.