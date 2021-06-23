Всем привет, ребяты я сам контекстолог, опыт 6 лет, все дела. Особо заказы на фрилансе не искал, сарафан или холодные продажи. Суть: Устал заниматься поиском клиентов, продавать, делать аудиты ...
PPC Specialist в ecommerce (GAds, FBAds)
Настройка с нуля или подхват и тюнинг существующих кампаний в Google Ads и Facebook Ads Manager для интернет магазина в существующих аккаунтах. Дальнейшее постоянное ведение РК на основе согласованных KPI.При настройке с нуля в бонус будут идти уже списки минус слов, которые не нужно будет самому вручную выписывать, а только расширять.Требования:
- Для гугла:
- в первую очередь умение работать с shopping кампаниями, т.к. 95% продаж аккаунта - это shopping
- умение работать с динамическим ремаркетингом
- обычный поиск с гранулированной кросс-минусовкой, dsa как остаточный подбор НЧ
- умение работать с мерчант центром
- Для фб:
- уметь настраивать catalog sales РК
- работа с аудиториями
- работа с каталог менеджером
- общий ROAS от всех РК (денег получено к денег потрачено) по last non-direct в GA 6 к 1
- в мерчант центре и каталог менеджере нет отклоненных товаров с датой отклонения больше, чем 3 дня, по которым не написано обращение в саппорт, или не передан фидбек о том, что нужно переделать на сайте для апрува товаров, или не передан окончательный ответ саппорта почему товар не может быть принят
- соблюдение существующих naming conventions, при настройке новых РК, использовании tracking templates/url builders
- коэффициент роста купивших уникальных пользователей (пока что по clientId) из РК - взвешенный: 1.25 год к году (месяцы) + 1.05 предыдущий месяц к отчетному месяцу (в текущем году). Пример:
- в прошлом году в июле было 100 уникальных clientId совершивших покупку
- в этом году в июне было 110 уникальных clientId.
- KPI в текущем июле считается достигнутым - (100*1.25 + 110*1.05)/2 = 120.25 ≈ 120 уникальных clientId
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