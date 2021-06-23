PPC Specialist в ecommerce (GAds, FBAds)

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт4 заявки420 просмотров

﻿Настройка с нуля или подхват и тюнинг существующих кампаний в Google Ads и Facebook Ads Manager для интернет магазина в существующих аккаунтах. Дальнейшее постоянное ведение РК на основе согласованных KPI.При настройке с нуля в бонус будут идти уже списки минус слов, которые не нужно будет самому вручную выписывать, а только расширять.Требования:

  • Для гугла:
    • в первую очередь умение работать с shopping кампаниями, т.к. 95% продаж аккаунта - это shopping
    • умение работать с динамическим ремаркетингом
    • обычный поиск с гранулированной кросс-минусовкой, dsa как остаточный подбор НЧ
    • умение работать с мерчант центром
  • Для фб:
    • уметь настраивать catalog sales РК
    • работа с аудиториями
    • работа с каталог менеджером
KPI:
  • общий ROAS от всех РК (денег получено к денег потрачено) по last non-direct в GA 6 к 1
  • в мерчант центре и каталог менеджере нет отклоненных товаров с датой отклонения больше, чем 3 дня, по которым не написано обращение в саппорт, или не передан фидбек о том, что нужно переделать на сайте для апрува товаров, или не передан окончательный ответ саппорта почему товар не может быть принят
  • соблюдение существующих naming conventions, при настройке новых РК, использовании tracking templates/url builders
  • коэффициент роста купивших уникальных пользователей (пока что по clientId) из РК - взвешенный: 1.25 год к году (месяцы) + 1.05 предыдущий месяц к отчетному месяцу (в текущем году). Пример:
    • в прошлом году в июле было 100 уникальных clientId совершивших покупку
    • в этом году в июне было 110 уникальных clientId.
    • KPI в текущем июле считается достигнутым - (100*1.25 + 110*1.05)/2 = 120.25 ≈ 120 уникальных clientId
Предпочтение отдается индивидуальным исполнителям или маленьким командам, агентства тоже рассматриваем, как запасной вариант.
Google Ads
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olexpo
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