Настроить Google Adwords по готовым кампаниям Яндекс Директ

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт9 заявок693 просмотра

Необходимо настроить Гугл Эдвордс по готовым кампаниям из Яндекс Директ. Тупой перенос не прокатит. 2 кампании на ПОИСКЕ, 4 кампании на РСЯ, 1 РЕТАРГЕТ.

ПОИСК:

горячие

теплые

РСЯ:

горячие 1х1 - ключи те же, что и в поиске

теплые 1х1 - ключи те же, что и в поиске

горячие 5х100 (тест объявлений и картинок) - ключи те же, что и в поиске

теплые 5х100 (тест объявлений и картинок) - ключи те же, что и в поиске

+ретаргет

В гугле нужно сделать такую же структуру компаний (поиск+кмс).

В аналитике также нужно будет сделать настройки для ретаргета.

Объявления должны быть полностью упакованы, все настройки проработаны. Все будет проверяться (и тексты, и описания, и типы соответствий, и картинки, и цены, и ссылки и тд).

По методике выставления ставок - жду совета от вас. Либо единая ставка, либо по правилам.

Google Ads
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