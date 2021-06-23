Необходимо настроить Гугл Эдвордс по готовым кампаниям из Яндекс Директ. Тупой перенос не прокатит. 2 кампании на ПОИСКЕ, 4 кампании на РСЯ, 1 РЕТАРГЕТ.

ПОИСК:

горячие

теплые

РСЯ:

горячие 1х1 - ключи те же, что и в поиске

теплые 1х1 - ключи те же, что и в поиске

горячие 5х100 (тест объявлений и картинок) - ключи те же, что и в поиске

теплые 5х100 (тест объявлений и картинок) - ключи те же, что и в поиске

+ретаргет

В гугле нужно сделать такую же структуру компаний (поиск+кмс).

В аналитике также нужно будет сделать настройки для ретаргета.

Объявления должны быть полностью упакованы, все настройки проработаны. Все будет проверяться (и тексты, и описания, и типы соответствий, и картинки, и цены, и ссылки и тд).

По методике выставления ставок - жду совета от вас. Либо единая ставка, либо по правилам.