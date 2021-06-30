Задача

Нужна форма резервации по аналогии этой https://www.seattleelitetowncar.com/reservation.php

Везде должа быть валидация и сама форма будет на английском!

Так как форма будет ставиться на несколько сайтов то вверу в форме должнен автоматом прописываться индификатор брони (вот пример ADS-12345) буквы будут на каждом сайте свои - а цифры должны будут прописываться в порядковом порядке.

После заполнение брони на почту 2 письма - 1 мне и второе клиенту. Единственное клиенту не должно приходить письмо без последнего пункта (Payment Details)

Обязательные требования

Оплата только через PayPal