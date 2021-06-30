Требуется разработка бекенда для онлайн-кошелька с использованием Node.js. Ищем опытного разработчика с соответствующим стеком технологий. Готовы обсудить детали проекта.
Ищу разработчика на DLE.
Обязательное условие, должна быть активная лицензия на вашем сайте, не пиратка.
Если есть активная лицензия, скидывайте ваши контакты.
Объясню что нужно.
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