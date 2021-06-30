Ищу разработчика на DLE.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка740 просмотров

Обязательное условие, должна быть активная лицензия на вашем сайте, не пиратка. 

Если есть активная лицензия, скидывайте ваши контакты. 

Объясню что нужно. 

DLE
4 года назад
kuzmit4
43 года
17 лет в сервисе
Был
4 дня назад

Заявки фрилансеров

Кирилл
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад