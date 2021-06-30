Требуется доработка сайта на Yiiframework для добавления функции выбора места в автобусе. Необходимо реализовать три типа автобусов на 20, 30 и 50 мест. Также требуется возможность прикрепления автобуса к рейсу и указание купленного места в билете. Все операции будут проходить по безопасной сделке.
Разработать ТЗ на калькулятор технологическое присоединение
Для сайта нужно сделать калькулятор. Точней только ТЗ.
Есть много образцов калькуляторов в сети, если наберете "калькулятор технологическое присоединение к электрическим сетям"
Есть официальный документ с тарифами.
Все это нужно соединить в понятное ТЗ для программиста.
Кто готов взяться, добавлю деталей в ТЗ.
Заявки фрилансеров
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