Здравствуйте, проект браузерной игры на php 7 + mysql (+ немного js). Конкретней по правке: необходимо к обычному чат на php 7 и js добавить сокеты и соотвественно к ним node.js (насколько известно без него никак) без потери актуального функционала чата (делается это с целью чтобы не было подлагиваний при отправке сообщений в чат множеством пользователей).

Информация по файлам в нашем проекте:

online.php - в корне игры по чату файл.

/js/onlineList.js - второй файл по чату.

Также хотим сразу сообщить что чат на сокетах есть в другом нашем подобном но немного отличающемся проекте (доступы предоставим), но сам чат то что там по функционалу не интересует, просто вам если понадобится можете посмотреть как там они сделали его на сокетах и т.д. для упрощения вашей работы.

Файлы по чату в проекте доноре:

В корне игры:

online.php

onlineSocket.php

socket.io.php

sftp-config.json

cron_socket.php

В других местах игры:

/app_core/chat/ - тут в папке файлы по node.js и т.д.

/app_static/chat/ - другие файлы по чату.

/js/onlineList.js

Также нужно будет написать названия файлов в которых делались изменения.