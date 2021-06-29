Требуется внести доработки в проект на Ruby в соответствии с техническим заданием. Задача срочная, необходимо начать сразу. Оплата 250$ за первый этап работ, без авансов, по мере выполнения. Срок выполнения — 1-2 дня, первые результаты ожидаются сегодня.
Необходимо добавить сокеты к чату на php+js
Здравствуйте, проект браузерной игры на php 7 + mysql (+ немного js). Конкретней по правке: необходимо к обычному чат на php 7 и js добавить сокеты и соотвественно к ним node.js (насколько известно без него никак) без потери актуального функционала чата (делается это с целью чтобы не было подлагиваний при отправке сообщений в чат множеством пользователей).
Информация по файлам в нашем проекте:
online.php - в корне игры по чату файл.
/js/onlineList.js - второй файл по чату.
Также хотим сразу сообщить что чат на сокетах есть в другом нашем подобном но немного отличающемся проекте (доступы предоставим), но сам чат то что там по функционалу не интересует, просто вам если понадобится можете посмотреть как там они сделали его на сокетах и т.д. для упрощения вашей работы.
Файлы по чату в проекте доноре:
В корне игры:
online.php
onlineSocket.php
socket.io.php
sftp-config.json
cron_socket.php
В других местах игры:
/app_core/chat/ - тут в папке файлы по node.js и т.д.
/app_static/chat/ - другие файлы по чату.
/js/onlineList.js
Также нужно будет написать названия файлов в которых делались изменения.
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