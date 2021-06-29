Требуется внести доработки в проект на Ruby в соответствии с техническим заданием. Задача срочная, необходимо начать сразу. Оплата 250$ за первый этап работ, без авансов, по мере выполнения. Срок выполнения — 1-2 дня, первые результаты ожидаются сегодня.
По примеру код внедрить модельку на страницу HTML(three JS) - сегодня!
По примеру код внедрить модельку на страницу HTML(three JS) - сегодня!
модель дадим ТЗ и где ранее мы уже делали такое
Бюджет 30$ Сроки - сегодня
Оплата по готовности
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