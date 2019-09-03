Joomla: Добавить "звезды" в сниппет Google

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок700 просмотров

Задача: - Добавить голосование - "звезды", в статейник сайта как в примере ниже

- Только для статей. Для тех, что уже опубликованы и будут публиковаться в будущем

- Добавить в сниппет Google (Поисковик должен видеть эти звезды)

- Добавляем ТОЛЬКО для статей в "Альманахе" - товары не трогаем, там все работает

- К модулю "Комментарии" отношения не имеет

- Дизайн звездочек - Звезды

- Размещаем сразу над модулем "Комментарии", на белом фоне, т.е. вписываем в общий дизайн шаблона (см. вложение).

Можете скопировать готовое решение с сайтов примеров, а именно:

- Количество проголосовавших берётся от количества пользователей посетивших страницу.

Пример: https://fialan.ua/news/vagno-znat/rost-torgovli-s-kitayem/ или https://fialan.ua/news/fialan-news/kupit-podeshevle-top-20-kitajskix-internet-rynkov/ - Если одно посещение - рейтинга не будет. Например начинаем от 10-20 посещений, и ставим % от посетивших например 10% они проголосовали и поставили 5 звёзд:

{"@type":"AggregateRating","ratingValue":"5","bestRating":"5","worstRating":"1","ratingCount":"2"}

+ + + + + + + +

Сайт: https://drivecontact.com.ua/gonochnij-almanah/ CMS: Joomla

Установленная версия: 3.9.19

ТРЕБОВАНИЯ:

- Прежде чем принимать задание в работу ознакомьтесь с задачей и условиями.

- Оцените свои возможности.

- НЕ принимайте задание в случае ЕСЛИ НЕ уверены в 100% результате либо не уверены, что НЕ навредите сайту/шаблону

- Если нужны уточнения или куски кода/лога для оценки задачи, пишите запрос (доступ к админ-панели будет предоставлен только в случае если вы беретесь за задание)

Связь по:

e-mail

telegram

чат

! ! !

Схема работы:

> После принятия задания в работу и согласования времени, Вы получаете на SuperUser-доступ к админ-панели.

> Обязательный скрин-каст экрана:

- Запись экрана (Вашей работы) должна начинаться с момента захода в админ-панель. Т.е. сначала Вы запускаете запись, затем логинитесь.

- Запись в хорошем/читаемом качестве

> Оплата за работу - ПОСЛЕ предоставления записи экрана и тестирования проделанной работы!!!

> Принимаясь за задание Вы соглашаетесь с намиши условиями. Спорные ситуации будут решаться арбитражем биржи.

Joomla
4 года назад
DRC_weblancer1
Дмитрий Боу 
35 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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