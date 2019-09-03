Требуется доработка веб-сайта с использованием Vue.js и Django. Задачи будут решаться поэтапно, оплата производится по мере выполнения каждой задачи. Необходимы знания Vue.js и Django для успешного выполнения работы.
Joomla: Добавить "звезды" в сниппет Google
Задача: - Добавить голосование - "звезды", в статейник сайта как в примере ниже
- Только для статей. Для тех, что уже опубликованы и будут публиковаться в будущем
- Добавить в сниппет Google (Поисковик должен видеть эти звезды)
- Добавляем ТОЛЬКО для статей в "Альманахе" - товары не трогаем, там все работает
- К модулю "Комментарии" отношения не имеет
- Дизайн звездочек - Звезды
- Размещаем сразу над модулем "Комментарии", на белом фоне, т.е. вписываем в общий дизайн шаблона (см. вложение).
Можете скопировать готовое решение с сайтов примеров, а именно:
- Количество проголосовавших берётся от количества пользователей посетивших страницу.
Пример: https://fialan.ua/news/vagno-znat/rost-torgovli-s-kitayem/ или https://fialan.ua/news/fialan-news/kupit-podeshevle-top-20-kitajskix-internet-rynkov/ - Если одно посещение - рейтинга не будет. Например начинаем от 10-20 посещений, и ставим % от посетивших например 10% они проголосовали и поставили 5 звёзд:
{"@type":"AggregateRating","ratingValue":"5","bestRating":"5","worstRating":"1","ratingCount":"2"}
+ + + + + + + +
Сайт: https://drivecontact.com.ua/gonochnij-almanah/ CMS: Joomla
Установленная версия: 3.9.19
ТРЕБОВАНИЯ:
- Прежде чем принимать задание в работу ознакомьтесь с задачей и условиями.
- Оцените свои возможности.
- НЕ принимайте задание в случае ЕСЛИ НЕ уверены в 100% результате либо не уверены, что НЕ навредите сайту/шаблону
- Если нужны уточнения или куски кода/лога для оценки задачи, пишите запрос (доступ к админ-панели будет предоставлен только в случае если вы беретесь за задание)
Связь по:
telegram
чат
! ! !
Схема работы:
> После принятия задания в работу и согласования времени, Вы получаете на SuperUser-доступ к админ-панели.
> Обязательный скрин-каст экрана:
- Запись экрана (Вашей работы) должна начинаться с момента захода в админ-панель. Т.е. сначала Вы запускаете запись, затем логинитесь.
- Запись в хорошем/читаемом качестве
> Оплата за работу - ПОСЛЕ предоставления записи экрана и тестирования проделанной работы!!!
> Принимаясь за задание Вы соглашаетесь с намиши условиями. Спорные ситуации будут решаться арбитражем биржи.
Заявки фрилансеров
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