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Закрыт4 заявки789 просмотров

Нужно разработать форму для комментариев на сайте https://supermegasite.ru через социальные сети.

Просьба оставлять предложения только от профессионалов с портфолио и отзывами.

Более детальное обсуждение задачи с потенциальным исполнителем.

4 года назад
smallbull
Сергей 
41 год
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
52 отзыва(-1)
4 года назад
Яна
 
42 года
4 года в сервисе
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4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Артур
 
25 лет
5 лет в сервисе
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2 года назад
26 отзывов(-1)
4 года назад
Денис
 
28 лет
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2 дня назад
107 отзывов
4 года назад