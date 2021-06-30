Копия сайт -раработать скрипт расчета, калькулятор как в примере

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки685 просмотров

Нужно сделать копию сайта, вернее разработать калькулятор расчета. Подробности исполнителю.

связь через скайп. Пример покажу в лс.

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4 года назад
guest_1624989687754
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

yazhilyakova
Яна 
42 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
$20
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик, рекомендую. Оплата не заставила себя ждать, и всегда на связи.

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yazhilyakova
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