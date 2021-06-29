Добрый день, коллеги. Заказ для FullStack-разработчика на Laravel с опытом 3+ года. Результат работы по заказу – проработанные 3 новые страницы (одноэкранники) в админке. Должно выглядеть на выходе это примерно вот так prnt.sc/14dn8sy , prnt.sc/17g8heq , prnt.sc/17g8pka (стили не принципиальны, важно проработать указанный в макетах функционал. Запросить у меня макеты в Фигме). Описание работы скрипта: дорабатываем типовую (для любой CMS) страницу админки "мета-тегов" удобными инструментами – счетчики знаков, компактное расположение полей, поле визуального редактора CKEditor и т.п. И страницы оценки мета-тегов. Весь контент (мета-теги, описания, заголовки, картинки статей, КС и т.п. – уже залиты в БД, исходим из этого). Объем работы – примерно на 3-5 дней (от опыта разработчика и имеющихся наработок).

Комментируем свои правки для последующего использования Вашей работы.

Новые страницы в админке верстаем и натягиваем на Laravel в удобном Вам стеке (потом мы уже сами будем переносить на Laravel&Vuexy). За основу проекта берем готовую сборку Laravel Starter Kit (github.com/nasirkhan/lara..., для стандартизации. Пользователи, Роли, Бэкап, Посты, БД – уже начально проработаны в Сборке. Создаем в БД нужные для задания таблицы и поля.

Планируемый бюджет проработки Скрипта-7 "под ключ" – от 2,5 до 3к. Если у Вас высокая карма на бирже – мы готовы работать по БС с предоплатой. Иначе – оплата по результату.

Прошу в мессенджеры на этапе обсуждения заказа не приглашать. Спасибо за понимание.